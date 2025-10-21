Умер создатель немецких мебельных стенок Рудольф Хорн

Ему было 96 лет

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Немецкий дизайнер мебели Рудольф Хорн, известный благодаря разработке сборных мебельных стенок серии MDW (Möbelprogramm Deutsche Werkstätten), умер в возрасте 96 лет в городе Галле. Об этом сообщил Фонд искусства федеральной земли Саксония-Анхальт.

"С большой горестью и глубокой признательностью мы прощаемся с одним из самых влиятельных дизайнеров и оформителей внутренних интерьеров Германии. Рудольф Хорн ушел из жизни 19 октября 2025 года в возрасте 96 лет", - сообщили в Фонде.

Хорн известен как создатель линейки сборных мебельных стенок серии MDW. Он разработал их для компании Deutsche Werkstätten Hellerau, которая выпускала этот продукт с 1967 по 1991 год. Хорн считал себя продолжателем идей направления Bauhaus и полагал, что мебель должна в первую очередь служить интересам конечного потребителя. Модульные стенки MDW можно было собирать и устанавливать в различных вариациях, подстраивая их под планировку помещений. Благодаря этой особенности немецкие СМИ называли MDW "Икеей из социалистического блока", а из-за популярности серии среди жителей стран советского блока, в частности, Восточной Германии, Хорна называли "понтификом дизайна ГДР".

В 1970 годы Хорн пытался развить направление модульной мебели и проектировать экспериментальные жилые дома, где владельцы могли бы устанавливать перегородки по своему усмотрению, однако этот проект не был реализован. В последующие годы дизайнер преподавал в Высшей школе промышленного дизайна Галле (сейчас Высшая школа искусства Бург-Гибихенштайн в Галле). Еще во времена ГДР Хорн был удостоен ряда национальных премий. В начале октября правительство Саксонии-Анхальта наградило его земельной премией за вклад в искусство.