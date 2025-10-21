В Москве запустили программу поддержки бизнеса для участников СВО

Предусматривается поддержка по всем этапам ведения бизнеса: от обучения основам предпринимательства и выбора юридической формы до регистрации и подбора помещения

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Программа поддержки для участников специальной военной операции (СВО), которые собираются открыть собственный бизнес, начала действовать в Москве. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Запустили комплексную программу поддержки участников СВО, которые планируют начать собственное дело. На портале mbm.mos.ru создан специальный раздел, где военнослужащим или ветеранам боевых действий доступен полный набор услуг для запуска и развития бизнеса", - написал Собянин.

Мэр отметил, что программа предусматривает поддержку по всем этапам ведения бизнеса: от обучения основам предпринимательства и выбора юридической формы до регистрации и подбора помещения. Каждый участник проекта получит индивидуальное сопровождение.

"После регистрации бизнеса предпринимателям также доступны меры поддержки: консультации по вопросам масштабирования, обучающие программы и деловые события. Дополнительно предусмотрены "бизнес-боксы" от партнеров программы - готовые решения по продвижению, бухгалтерии и автоматизации процессов", - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что в настоящее время уже есть примеры того, как участники СВО успешно запустили свой бизнес благодаря поддержке города. Так, один предприниматель после возвращения со службы начал создавать бренд спортивной одежды. "Он воспользовался помощью в оформлении документов и консультациями по налоговой отчетности, а в будущем планирует получить поддержку в разработке и оптимизации бизнес-стратегии", - добавил мэр.