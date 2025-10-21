В Петербурге несколько домов остаются без газа и электричества

Причиной приостановления газоснабжения и электроснабжения стало проведение работ по ликвидации последствий провала грунта

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Газоснабжение и электроснабжение домов в районе провала грунта в Санкт-Петербурге приостановлено на время. Как сообщил на заседании оперативного штаба вице-губернатор Сергей Кропачев, подачу газа в дома планируется восстановить к полудню.

"Здесь проходит труба "Петербурггаза", мы ее отключили полностью. Четыре дома обесточены. Три дома без газа. Газоснабжение будет восстановлено к 12 часам", - сказал Кропачев. Запись его выступления предоставлена пресс-службой городской администрации.

Как сообщила пресс-служба, к утру были приняты первоочередные меры для ликвидации последствий, устранения угрозы жизни и здоровью проживающих в соседних домах петербуржцев, предупреждения дальнейших чрезвычайных происшествий на инженерных сетях, обеспечения безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания жителей Выборгского и Калининского районов.

Губернатор Александр Беглов дал поручение проработать вопрос о выделении для жильцов эвакуированного дома помещений маневренного и гостиничного фонда с последующим размещением. Сейчас люди размещены в школе №104 на улице Харченко в 200 метрах от дома и обеспечены питанием.

20 октября у дома 29/20 по Первому Муринскому проспекту произошла просадка дорожного полотна в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Проведено обследование инженерных сетей в зоне провала, отключены инженерные коммуникации. Установлено и развернуто резервное канализационное насосное оборудование для осуществления перекачки сточных вод в обход зоны провала. Организованы работы по устройству обводной линии коллектора.