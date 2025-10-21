В Госдуме открылась выставка к 125-летию со дня рождения Ожегова

В экспозиции представлены фотографии и справочные материалы, рассказывающие о биографии языковеда и об истории составления "Словаря русского языка"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Открытие выставки "В начале было слово..." состоялось в Госдуме. Экспозицию подготовила фракция КПРФ, она посвящена 125-летию со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя "Словаря русского языка" Сергея Ожегова.

В экспозиции представлены фотографии и справочные материалы, рассказывающие о биографии Ожегова и об истории составления "Словаря русского языка".

В церемонии открытия приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, первый зампред комитета по соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев и другие.

"Мы пришли сегодня поклониться, поблагодарить. И считаем, что Государственная дума за последнее время делает значительный шаг вперед в области политической культуры, нашего языка, отношения к нашей удивительной и прекрасной истории. Давайте поблагодарим [тех], кто организовал эту выставку, и пожелаем нам всем успехов - говорить на прекрасном, могучем, свободном и справедливом русском языке", - сказал Зюганов.