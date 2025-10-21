В НАО ввели должность уполномоченного по правам коренных народов Севера

Назначение на должность и освобождение от нее осуществляется губернатором округа

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера ввели в Ненецком автономном округе (НАО), такое решение приняли депутаты на сессии окружного собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В регионе появится Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера. Введение данной должности парламентарии одобрили на 23-й сессии Собрания депутатов НАО" , - указано в сообщении.

Должность учреждена с целью обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории региона.

Согласно новому закону, назначение на должность и освобождение от нее осуществляется губернатором округа. При этом Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" имеет право направлять главе региона свои предложения по кандидатурам на должность уполномоченного.

В документе прописаны задачи, полномочия и права должностного лица, процедура рассмотрения обращений граждан, направление ежегодных докладов о своей работе главе региона и в Собрание депутатов НАО.

Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.