На Ставрополье открылась выставка "Дорога -2025"

В 2025 году тематика мероприятия посвящена в том числе беспилотным системам и цифровым технологиям строительства

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 октября. / ТАСС/. Крупнейшая в стране отраслевая дискуссионная площадка "Дорога - 2025" открылась на Ставрополье. Мероприятие объединило экспертов и представителей дорожно-транспортного комплекса России из различных ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Отрадно, что Северо-Кавказский федеральный округ выбран местом проведения столь значимого мероприятия, которое собрало около 500 представителей органов власти, науки, бизнеса и экспертов дорожного хозяйства. Современная, безопасная и технологичная дорожная сеть - это основа экономического суверенитета, социального благополучия и территориальной целостности нашей страны. Выставка "Дорога 2025" предоставляет уникальную возможность не только продемонстрировать новейшие достижения науки и промышленности, но и способна стать площадкой для прямого диалога между государством, бизнесом и научным сообществом", - сказал в своем обращении к участникам полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, которое зачитал заместитель полпреда Максим Владимиров.

В 2025 году тематика мероприятия посвящена в том числе беспилотным системам и цифровым технологиям строительства, ключевым событием уличной экспозиции станет демонстрационная укладка дорожного полотна с использованием исключительно беспилотной техники российского производства. Центральными мероприятиями станут пленарное заседание "Автоматизированная дорожно-строительная техника и искусственный интеллект - новые горизонты возможностей", а также отраслевой форум по молодежной политике.