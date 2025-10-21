Путин поприветствовал участников XVI съезда хирургов России

Президент поблагодарил российских хирургов за подвижнический труд

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XVI съезда хирургов России, отметив их мужество, самоотверженность и готовность прийти на помощь.

"Хирургия - это призвание, требующее глубоких знаний, высочайшего мастерства и огромной ответственности. Хочу поблагодарить Российское общество хирургов, всех, кто работает в этой сложнейшей области, за подлинно подвижнический труд, за верность врачебной клятве и долгу. Особые слова признательности - хирургам, которые проводят неотложные операции, спасают раненых в полевых условиях и в военных госпиталях, в зонах чрезвычайных ситуаций, - говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля. - Ваше мужество, самоотверженность, готовность незамедлительно прийти на помощь возвращают людям здоровье и саму жизнь".

Глава государства отметил, что традиционно в ходе мероприятия ведущие российские и зарубежные специалисты смогут обсудить ключевые профессиональные темы, обменяются опытом, познакомятся с новаторскими разработками и методиками. "Считаю это крайне важным, ведь от широкого внедрения перспективных хирургических технологий, модернизации профильных отделений и кафедр, эффективной подготовки молодых врачей во многом зависит повышение качества российской медицины, а значит своевременная и действенная помощь пациентам", - добавил он.

Путин выразил убежденность, что озвученные на встрече идеи и рекомендации найдут применение в клинической практике, будут способствовать развитию хирургии, послужат расширению диалога и сотрудничества с зарубежными коллегами. Президент пожелал участникам съезда успехов в работе и всего самого доброго.