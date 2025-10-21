В НАО педагоги будут получать премии за подготовку призеров олимпиад

Закон вступит в силу 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Педагоги в Ненецком автономном округе (НАО), подготовившие победителей и призеров заключительных этапов всероссийских олимпиад, будут получать премию в 50 тыс. рублей. Соответствующий законопроект на сессии приняли депутаты окружного собрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, будут получать денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей", - указано в сообщении.

Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.