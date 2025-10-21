Пик ЦСКА появится в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Предложение о присвоении безымянной горе наименования было инициировано Центральным спортивным клубом армии

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Одной из безымянных вершин в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) присвоили имя "ЦСКА". Решение об этом приняли депутаты местного законодательного собрания на заседании парламента КБР, передает корреспондент ТАСС.

"В парламент КБР поступило обращение Министерства культуры Кабардино-Балкарии, инициированное Центральным спортивным клубом армии, с предложением о присвоении безымянной горе Большого Кавказского хребта, расположенной на территории сельского поселения Эльбрус, наименования ЦСКА", - отметил на заседании председатель комитета парламента КБР по законодательству и вопросам местного самоуправления Борис Мальбахов.

Вместе с тем, семь депутатов парламента проголосовали против принятия закона, еще один - воздержался. Руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Владимир Кебеков отметил, что переименование вершин в Кабардино-Балкарии стало слишком частой практикой.

"Скоро вершин безымянных не останется между Карачаево-Черкесией и Осетией горной. <…> мы предлагали назвать одну из вершин именем Тимура Энеева <…> фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против такого решения", - сказал Кебеков.

ЦСКА - Центральный спортивный клуб армии был основан в 1923 году. В советские годы включал в себя команды практически по всем видам спорта. В нынешнее время в нем участвуют порядка 10 тыс. человек.