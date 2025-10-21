Патриарх Кирилл поблагодарил Собянина за содействие в строительстве храмов

Предстоятель Русской православной церкви оценил усилия мэра по осуществлению программ по динамичному развитию городской среды, благоустройству районов и социальной поддержке населения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с 15-летием на посту мэра столицы, поблагодарив за внимательное отношение к служению Русской православной церкви и содействие в строительстве храмов. Текст поздравления опубликован на сайте Московской патриархии.

"Сердечно поздравляю вас с 15-летием ответственных трудов на высоком посту столичного градоначальника. За эти годы под вашим руководством Москва стала настоящим современным мегаполисом, сохранив при этом уникальный исторический облик. Признателен вам за внимательное отношение к служению Русской православной церкви, за сложившееся доброе соработничество Московской городской епархии и столичного правительства, за содействие в храмостроительстве и реализации других важных инициатив, направленных на духовно-нравственное оздоровление общества", - говорится в поздравлении.

Патриарх оценил усилия мэра по осуществлению масштабных программ по динамичному развитию городской среды, улучшению транспортной системы, благоустройству жилых районов и социальной поддержке населения.

"Желаю вам крепости сил, душевного мира, помощи Божией и успехов в дальнейшем ответственном служении", - заключил свое поздравление предстоятель Русской православной церкви.