В Кургане объявили конкурс на лучший проект памятника героям СВО

Победителя определят в декабре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Администрация Кургана объявила конкурс на лучший эскизный проект памятника героям СВО, победитель будет определен в декабре. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

"В Кургане объявлен творческий конкурс на лучший эскизный проект памятника героям специальной военной операции. <…> Участник предоставляет на конкурс пояснительную записку, в которой необходимо описать и обосновать идею, художественный замысел памятника, а также прописать его технические характеристики, включая размер, материал, цвет фундамента, постамента, скульптуры. Также обязательно должно содержаться экономическое обоснование", - рассказали в администрации.

Отмечается, что на конкурс принимаются скульптурно-архитектурные модели памятника, выполненные из мягкого материала - пластилина, глины, воска. Прием конкурсных работ пройдет с 17 по 28 ноября, итоги будут подведены в декабре.

Конкурсные работы будет принимать департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города.