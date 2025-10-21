В освобожденном Курахово в ДНР запустили централизованное водоснабжение

Город был полностью взят под контроль российскими подразделениями 6 января

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы возобновили централизованное водоснабжение в недавно освобожденном Курахово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Продолжаем работу на освобожденных территориях. В селе Березовом восстановили электроснабжение, а в Курахово запустили централизованное водоснабжение и установили блочно-модульную котельную", - написал Пушилин.

Курахово было полностью взято под контроль российскими подразделениями 6 января. Город расположен на западе ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска.