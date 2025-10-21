В Нижнем Новгороде открылся реабилитационный комплекс для участников СВО

Объем инвестиций в его создание составил 20,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 октября. /ТАСС/. Высокотехнологичный комплекс для реабилитации участников СВО и людей, нуждающихся в протезировании, открылся при Центре протезирования и ортопедии в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В Нижнем Новгороде при Центре протезирования и ортопедии создан при господдержке высокотехнологичный реабилитационный комплекс для участников СВО и людей, нуждающихся в протезировании", - отмечается в сообщении.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, общий объем инвестиций в создание реабилитационного комплекса составил 20,5 млн рублей. "Из них более 19 млн рублей организация получила в виде льготных займов от ГосМФО [Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области] и Фонда развития промышленности региона. Благодаря государственной поддержке центр смог приобрести современное диагностическое и реабилитационное оборудование", - приводятся слова Черкасова в сообщении. "Обновление позволило сократить сроки изготовления протезов более чем на 30 процентов", - процитировали в пресс-службе.

В основе работы комплекса применяются передовые технологические решения - стабилоплатформы и беговые дорожки с биологической обратной связью, подвесные системы для обучения ходьбе, специализированные тренажеры и оборудование для изучения биомеханики. Диагностику и лечение дополняют современный электромиограф и кабинет психологической помощи. Помещения и территория оборудованы безбарьерной средой.