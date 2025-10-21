В Подмосковье с 2026 года минимальную зарплату повысят на 20%

Минимальная зарплата вырастет до 27 800 рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Поэтапное повышение минимального размера заработной платы проведут в Московской области. С ноября текущего года ее размер составит 24,5 тыс. рублей, а с 1 января 2026 года она вырастет до 27,8 тыс. рублей, об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Поясняется, что между правительством Московской области, союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей региона достигнута договоренность о поэтапном повышении минимальной зарплаты. Решение направлено на улучшение уровня жизни граждан и поддержку работников в условиях экономических изменений.

"Первое повышение планируется 1 ноября. С этого момента минимальная зарплата в регионе составит 24 500 рублей. Следующее увеличение запланировано на 1 января 2026 года - минимальная зарплата вырастет до 27 800 рублей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В пресс-службе добавили, что общее повышение составит более 20% по сравнению с текущим уровнем минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 23 тыс. рублей.

Как дополнили в министерстве, новое правило будет обязательным для всех подмосковных организаций, за исключением тех, которые финансируются из федерального бюджета. "Это означает, что работодатели региона обязаны будут соблюдать новые нормы, что, в свою очередь, создаст более справедливые условия труда для работников", - подчеркнули в министерстве.