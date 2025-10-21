Эксперт Сорокин: Молдавия могла намеренно занизить число проживающих русскоязычных

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии во время переписи могли специально занизить число проживающего в стране русскоязычного населения. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Он привел данные результатов переписи населения 2024 года, по которым 76,7% населения составляют молдаване, 8% - румыны, 5,1% - украинцы, 4% - гагаузы и 3,4% - русские. По мнению эксперта, эта информация требует критического анализа в контексте ранее наблюдаемых тенденций в области демографической статистики и миграционных процессов.

"Вызывает сомнения объективность представленных результатов в свете исторических и современных политических реалий Молдавии. Существует обоснованное предположение о намеренном искажении статистических данных с целью минимизации доли русского населения и демонстрации его оттока из страны", - обратил внимание Сорокин.

Так, пояснил он, анализ языковой ситуации в Молдавии подтверждает наличие значительной русскоязычной общины, способной обеспечить коммуникацию на русском языке в различных общественных и коммерческих учреждениях.

Кроме того, указал эксперт, следует учитывать миграционный поток украинских граждан. Это вызвало сильное напряжение среди местного населения и привело к увеличению числа конфликтов и правонарушений с их участием.

"Таким образом, представленные результаты переписи населения требуют дополнительного исследования и верификации с учетом всех сопутствующих факторов, влияющих на демографическую ситуацию в стране", - подчеркнул Сорокин.