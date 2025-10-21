В Ростове-на-Дону устранили все последствия атаки БПЛА 2 сентября

Принято решение о снятии локального режима ЧС в границах места происшествия, сообщил глава города Александр Скрябин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону устранили весь нанесенный ущерб от атаки БПЛА 2 сентября, когда загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Все последствия атаки БПЛА 2 сентября устранены, принято решение о снятии локального режима ЧС в границах места происшествия", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на 2 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над Ростовской областью 13 украинских БПЛА, региональные власти сообщали о работе ПВО в Ростове-на-Дону, где в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города. Позже стало известно, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Дону при атаке, разместят в пункте временного размещения, организованном на базе местной школы. В одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводилась эвакуация 320 жителей дома.