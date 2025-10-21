В ЛДПР предложили ввести ответственность за немаркированный ИИ-контент

Должны быть единые стандарты, методы идентификации продукции, созданной с помощью искусственного интеллекта, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Обязательную маркировку ИИ-контента и ответственность за ее отсутствие, вплоть до уголовной необходимо ввести в РФ. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР).

По словам парламентария, в ЛДПР поддерживают инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости рассмотреть вопрос маркировки контента, созданного с помощью ИИ. "Мы поддерживаем эту идею в отношении текстов, изображений, видеороликов, которые создаются с помощью искусственного интеллекта. Нужно маркировать все это, потому что очень много видеоновостей и так далее, которые просто сводят наших граждан с ума. И, безусловно, здесь должны быть единые стандарты, методы идентификации продукции, созданной с помощью искусственного интеллекта", - сказал Сухарев.

"Кроме обязательной маркировки, мы должны не забывать, что если будет отсутствовать ответственность, то маркировка станет, собственно говоря, совершенно необязательной. Поэтому здесь необходимо также введение санкций, в том числе - в уголовное законодательство. Надо вводить эту ответственность в зависимости от тяжести тех последствий, которые повлекло использование искусственного интеллекта. Мы знаем, что его используют, в том числе, мошенники. Поэтому ЛДПР в этой части работает и поддерживает данное предложение", - заключил депутат.

Ранее Володин поднимал вопрос маркировки ИИ-контента в своем канале в Max. Он обратил внимание на большое число поступающих обращений, связанных с использованием ИИ при создании фото, видео и текстов.