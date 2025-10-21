ГД приняла закон о бесплатной юрпомощи в суде при нарушении трудовых прав

Документ внесло в Госдуму в октябре 2024 года заксобрание Санкт-Петербурга

Здание Государственной думы РФ © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о возможности бесплатного представления в суде интересов граждан при рассмотрении исков о нарушении трудовых прав.

Документ внесло в Госдуму в октябре 2024 года заксобрание Санкт-Петербурга, в первом чтении документ был принят в январе 2025 года. Изменения касаются закона "О бесплатной юридической помощи в РФ".

Законом дополняется перечень случаев, когда государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками системы бесплатной юридической помощи, могут оказывать такую помощь истцам при рассмотрении в судах дел. В перечень включаются случаи отказа работодателя в заключении трудового договора, о восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.

"Граждане при нарушении их трудовых прав и иных непосредственно связанных с ними прав крайне нуждаются не только в бесплатной юридической помощи в виде консультирования и составления документов правового характера, но и в представительстве их интересов в судах и иных органах и организациях", - говорится в пояснительной записке.