В Петербурге открылся новый учебно-производственный центр

Он рассчитан на подготовку 450 специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Учебно-лабораторно-производственный центр "Промтех" открылся в Петербурге на базе Академии промышленных технологий. Новый корпус рассчитан на подготовку 450 специалистов, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Новые мастерские - это прямой ответ на запрос нашей промышленности, на требования работодателей в части оперативного обеспечения востребованными кадрами и на вызовы времени. <…> В рамках приоритета городского развития "Передовая промышленность и развитие предпринимательства" мы расширяем подготовку квалифицированных кадров, чтобы выполнить поставленные президентом задачи обеспечения технологического суверенитета и технологического лидерства страны", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Уточняется, что новый корпус площадью 2,1 тыс. кв. м спроектирован, построен и оснащен всего за 1,5 года. Он рассчитан на 450 человек, что позволит увеличить прием в Академию на 200 человек в год, а число квалификаций, полученных одним студентом, на 20%.

По данным пресс-службы, в корпусе расположились 18 лабораторий-мастерских, которые в 2,5 раза увеличат площади учреждения, отведенные под практические занятия. Обучающихся ждут сварочный полигон, слесарные мастерские, литейная лаборатория, лаборатории газового оборудования, аддитивных технологий, металловедения и термической обработки материалов, электрических машин, стандартизации и качества, станков с ЧПУ, машин и механизмов. Две новые специальности среднего профессионального образования будут открыты благодаря появлению новых лабораторий - "Атомные электрические станции и установки" и "Мехатроника и робототехника (по отраслям)".