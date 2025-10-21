ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков

Статус получат в том числе бойцы, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении статусов ветерана и инвалида боевых действий участникам СВО, заключившим в 2022-2023 годах соглашения с Минобороны РФ.

В пояснительной записке указано, что в настоящее время статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий присваивается добровольцам СВО, но эти нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений с МО РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. При этом многие из этих граждан были отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и отвагу.

Законопроект был внесен правительством. Изменения вносятся в закон "О ветеранах". Статус ветерана боевых действий получат в том числе бойцы, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года соглашения с Министерством обороны РФ и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО. На них будут распространены меры социальной поддержки, в том числе льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, первоочередное право на предоставление жилых помещений из государственного и муниципального фонда и льготы при получении медицинской помощи.

Принятыми ко второму чтению поправками уточняется, что ежемесячная денежная выплата указанным лицам будет устанавливается территориальными органами Соцфонда РФ со дня признания указанных лиц ветеранами боевых действий.