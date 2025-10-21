ГД приняла поправку о выдаче отсрочки без личного присутствия призывника

Военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку, согласно которой призывная комиссия сможет без личного присутствия призывника принимать решение о выдаче отсрочки или об освобождении от призыва или исполнения воинской обязанности.

Норма была оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение всего календарного года. Согласно действующим нормам, призывная комиссия может принимать решение об освобождении от призыва на военную службу или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу только при личной явке гражданина.

Кроме того, поправки предусматривают, что военкоматы получат право выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате. Выписку можно получить через "Госуслуги", сайт реестра повесток или при личном посещении МФЦ.

Законопроект о круглогодичном призыве в Госдуму в июне 2025 года внесли председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В первом чтении документ был принят в сентябре.

В инициативе указано, что фактическая отправка призывников с целью прохождения военной службы будет проводиться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Тем не менее, согласно документу, в течение года будут осуществляться профессиональный психологический отбор, медицинское освидетельствование и заседания призывной комиссии.