ГД приняла поправку о предельном сроке явки по электронной повестке

Срок не сможет превышать 30 дней со дня размещения даты явки в реестре

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. На пленарном заседании Государственной думы депутаты одобрили поправку, устанавливающую, что дата явки гражданина в военкомат по электронной повестке не может быть назначена позже чем через 30 дней со дня ее размещения в соответствующем реестре.

Эта норма была предложена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года. Поправки планируется внести в статью 7.1 закона "О воинской обязанности и военной службе", регулирующую временные меры, направленные на обеспечение явки граждан по повесткам военного комиссариата.

Согласно действующим положениям этой статьи, после размещения повестки в реестре гражданам, подлежащим призыву, запрещается выезд за пределы России.

Инициаторы поправки предложили дополнить статью пунктом, ограничивающим срок явки в военкомат 30 днями с момента размещения повестки в реестре.

Законопроект о круглогодичном призыве был внесен в Госдуму в июне 2025 года председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. В первом чтении документ был принят в сентябре.

Документ предусматривает проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий в течение всего года. При этом в нем уточняется, что отправка призывников для прохождения военной службы будет проходить дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.