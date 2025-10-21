Песков отметил вклад Онищенко в санитарную систему России

Пресс-секретарь президента указал, что бывший руководитель Роспотребнадзора продолжает работать на благо страны

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Геннадий Онищенко внес большой вклад в становление и развитие Роспотребнадзора и продолжает работать на благо страны. Такой оценкой на брифинге поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Онищенко 21 октября отмечает 75-летие.

"Трудно переоценить вклад Онищенко и в становление службы, и в налаживание этой работы, и в целом. Он очень здорово в свое время и работал, возглавляя Роспотребнадзор, и продолжает свою деятельность", - указал Песков.

Онищенко - российский врач, политический и государственный деятель, академик РАН. Главный государственный санитарный врач РФ (1996-2013), руководитель Роспотребнадзора (2004-2013), помощник председателя правительства РФ (2013-2016). Депутат Государственной думы (2016-2021), первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (2016-2021). Лауреат Государственной премии РФ (2003).