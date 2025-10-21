ГД ввела штрафы за неисполнение решений комиссии по противодействию экстремизму

Сумма штрафов может составить до 50 тыс. рублей

Здание Государственной думы РФ © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении пакет законопроектов об обязательном исполнении решений, принятых межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в РФ, а также о штрафах до 50 тыс. рублей за неисполнение таких решений.

Законопроекты были инициированы правительством РФ. В законе "О противодействии экстремистской деятельности" закрепляется норма об обязательности исполнения федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ, а также органами местного самоуправления решения межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ.

Комиссия была образована указом президента РФ "в целях обеспечения реализации государственной политики в области противодействия экстремизму, координации деятельности органов власти и самоуправления, а также организационно-методического руководства этой деятельностью", отмечается в пояснительной записке. "В ее состав входят руководители 18 федеральных государственных органов. При этом полномочия органов власти и самоуправления в рассматриваемой сфере, в том числе в части, касающейся обязательности исполнения ими решений профильных координационных органов, федеральным законом не регламентированы", - говорится в документе. Принятый закон устраняет указанный пробел.

Вторым законом новой статьей дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за неисполнение решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.