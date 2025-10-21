В Чувашии более 3 тыс. участников СВО прошли реабилитацию

Ее могут пройти не только те, кто получил ранения, сообщил глава региона Олег Николаев

ЧЕБОКСАРЫ, 21 октября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. бойцов специальной военной операции прошли реабилитацию в Чувашии. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в ходе прямой линии с жителями республики.

"Мы <…> с первых дней [проведения] специальной военной операции запустили максимально широкий перечень мер поддержки, в том числе реабилитацию. <…> За это время у нас реабилитацию различной степени <…> прошли более 3 тыс. человек", - отметил Николаев.

По его словам, реабилитацию могут пройти не только те, кто получил ранения. "Каждому нужна <…> разная степень реабилитации. Кому-то просто надо пройти, допустим, диспансеризацию и где-то поддержать себя, а кому-то [нужно] долго лечиться, особенно тем, кто получил увечья, <…> инвалидность, в том числе пройти через курсы реабилитации в наших санаториях. <…> Мы знаем десятки примеров, когда наши бойцы, приходя с серьезными ранениями, после долгого лечения и реабилитации сегодня в строю", - сообщил глава региона.

Минздрав Чувашии в своем Telegram-канале написал, что для участников СВО организована комплексная медицинская реабилитация, центром которой стал Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. С 2022 года в учреждении действуют индивидуальные программы восстановления, включая круглосуточный стационар. В комплекс входят лечебная физкультура, массаж, тренажеры и психологическая поддержка. По данным министерства, с начала 2025 года более 40 бойцов прошли полную реабилитацию, свыше 1 тыс. участников СВО получили приоритетную медицинскую помощь.