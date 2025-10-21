ГД ввела штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду

Для юрлиц размер штрафа составит от 20 до 40 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект об административных штрафах до 40 тыс. рублей за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в августе и принят в первом чтении в сентябре. Статья 9.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о теплоснабжении) дополняется новыми пунктами.

Так, за неустранение муниципальными образованиями в установленный срок нарушений, которые отмечены в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, предусмотрено предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей. За совершение такого правонарушения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями, последует штраф для должностных лиц от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 до 40 тыс. рублей.

В случае неустранения нарушений потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию, а также управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами для граждан повлечет предупреждение или штраф 500 рублей, для должностных лиц - штраф от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц - от 20 до 40 тыс. рублей.

Также предлагается дополнить статью примечанием, что в случае перехода на одноуровневую систему местного самоуправления административную ответственность несут должностные лица исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на реализацию соответствующих полномочий органов местного самоуправления.

Как написал в своем канале в MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин, вопрос прохождения отопительного сезона остается на контроле депутатов. "Важно наводить порядок в этой сфере, добиваться устранения нарушений и привлекать виновных к ответственности. В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло", - сказал он. Председатель Госдумы подчеркнул, что ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.