"Зеленые" просят СК взять на контроль преступления против животных в Евпатории

Лидер крымского отделения партии Сергей Агеев также попросил дать поручения об организации системного взаимодействия с ветеринарными экспертами и волонтерами приюта для животных

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская экологическая партия "Зеленые" просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять на контроль расследование серии преступлений против животных в Евпатории. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

Сообщается, что с сентября по октябрь 2025 года жители города стали свидетелями случаев насилия над животными, свидетельствующими о наличии "устойчивой тенденции проявления особой жестокости".

"Прошу вас взять на контроль Следственного комитета РФ расследование серии жестоких преступлений против животных в г. Евпатория Республики Крым, а также принять соответствующие меры для предотвращения дальнейших садистских преступлений", - говорится в письме за подписью лидера крымского отделения партии, члена федерального совета партии Сергея Агеева.

Также он попросил дать поручения об организации системного взаимодействия с ветеринарными экспертами и волонтерами приюта для животных.