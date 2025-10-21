ГД приняла законопроект о механизме уничтожения изъятого метанола

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается определить механизм хранения и уничтожения изъятых из незаконного оборота метанола, метанолсодержащих жидкостей и оборудования для производства продукции с их использованием.

Документ внесла в палату парламента в октябре 2024 года группа сенаторов и депутатов, в первом чтении он был принят в апреле 2025 года. Новыми положениями дополняется Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Указанные вещдоки после проведения необходимых исследований будут передаваться для уничтожения, переработки или использования по решению суда в порядке, установленном кабмином. Для оборудования для производства продукции с использованием метанола предусмотрена только утилизация в определенном правительством порядке.

Такие вещдоки при изъятии должны будут фотографироваться либо сниматься на видео, по возможности опечатываться и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя, следователя передаваться на хранение. Материалы фото- и видеофиксации вещественных доказательств, а также образец, достаточный для сравнительного исследования, будут приобщаться к материалам уголовного дела. Решение об их дальнейшей утилизации, переработке, использовании будет принимать суд после получения результатов исследований.

Также законопроектом предлагается установить, что соответствующее ходатайство возбуждается следователем не позднее одного месяца с момента получения органом предварительного расследования результатов исследований, если они не были обжалованы либо если не было заявлено ходатайство о проведении дополнительных или повторных исследований.

В пояснительной записке авторы отмечают, что реализация законопроекта позволит оперативно уничтожать контрафактный метанол и минимизировать расходы федерального бюджета на его хранение.