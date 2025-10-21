На Ставрополье впервые провели малоинвазивное протезирование сердечных клапанов

Это открывает новую эру в лечении сердечно-сосудистых заболеваний в регионе, сообщили в Минздраве Ставропольского края

СТАВРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Кардиохирурги Ставропольской краевой клинической больницы впервые провели малоинвазивное протезирование митрального и аортального клапанов пациентов. Специалисты намерены расширять применение метода в кардиохирургии, сообщили журналистам в Минздраве Ставрополья.

"Оба вмешательства проведены миниинвазивным доступом, что открывает новую эру в лечении сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. Это означает, что при выполнении таких операций стало возможным избегать больших разрезов грудной клетки. Следовательно, значительно сокращается период восстановления пациента и уменьшается риск возникновения послеоперационных осложнений", - говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года медики применили метод при протезировании митрального клапана, в октябре 2025 года - аортального клапана. Ранее для проведения подобных операций требовалось широкое рассечение грудной клетки. Доступ к сердцу через небольшие разрезы обеспечивает меньшую травматичность, уменьшает срок госпитализации и риск осложнений.

"Внедрение миниинвазивных методов - это важный шаг в развитии кардиохирургии в нашем регионе. Мы стремимся предложить нашим пациентам самые современные и эффективные методы лечения. Миниинвазивные операции на клапанах сердца - это яркий пример такого подхода. Мы гордимся тем, что можем предоставить жителям Ставрополья лечение на уровне лучших мировых клиник", - цитирует пресс-служба руководителя Регионального сосудистого центра Ставропольской краевой клинической больницы Михаила Гаспаряна.

Медики намерены расширять применение миниинвазивных методов в кардиохирургии. Это позволит сделать высокотехнологичную помощь более доступной и безопасной для пациентов с заболеваниями сердца.