Прилепин подтвердил ТАСС, что подписывает контракт на военную службу

По словам писателя, это его история, которую он начал со своими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин, восстановившийся после ранения, подтвердил в разговоре с ТАСС, что подписывает контракт на прохождение военной службы.

"Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как принял решение подписать контракт.