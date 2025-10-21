Прилепин подтвердил ТАСС, что подписывает контракт на военную службу
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин, восстановившийся после ранения, подтвердил в разговоре с ТАСС, что подписывает контракт на прохождение военной службы.
"Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году. И я за нее несу ответственность, и я с нее соскакивать не собираюсь", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как принял решение подписать контракт.