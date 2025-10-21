ГД разрешила использовать наркотики для тренировки собак-ищеек

Изменения предусматривают, что таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы получат возможность без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий возможность правоохранительных органов использовать наркотические средства и психотропные вещества для дрессировки служебных собак, которые специализируются на их обнаружении. Документ в палату парламента в августе 2025 года внесло правительство РФ, в первом чтении он был принят в сентябре.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящий момент для подготовки служебных собак используются имитаторы наркотиков, что вызывает у некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ. "В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак", - указали в кабмине.

Новой статьей предлагается дополнить закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Изменения предусматривают, что таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы (УИС) получат возможность без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки собак-ищеек. Порядок использования наркотиков в этих целях будет установлен нормативными правовыми актами ФСБ, ФТС, ФССП и ФСИН по согласованию с МВД.

В случае подписания закона президентом РФ нововведения вступят в силу спустя 180 дней с момента опубликования документа.