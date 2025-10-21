Усадьбу XVIII века в Калужской области изъяли у частной компании

Она не обеспечила сохранность и реставрацию объекта

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 21 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Калужской области изъял усадьбу XVIII века, принадлежавшую дворянскому роду Чириковых, у частной компании, которая не обеспечила ее сохранность и реставрацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Управления по охране объектов культурного наследия региона Евгений Чудаков.

"Арбитражный суд Калужской области удовлетворил иск управления об изъятии объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба, парк с прудами (лесная школа)", середины XVIII в. в селе Ферзиково Калужской области", - написал Чудаков.

По данным картотеки Арбитражного суда Калужской области, иск Управления по охране объектов культурного наследия региона к ООО "Серебряное кольцо. Усадьба Чириковых" поступил в мае 2025 года. В тексте указано, что собственник длительное время не исполнял наложенные на него требования по сохранению усадьбы и ее реставрации, в результате есть угроза ее утраты. По решению суда из собственности изъято здание усадьбы площадью более 1,1 тыс. кв. м и земельный участок общей площадью свыше 2,1 тыс. кв. м.

Чудаков в Telegram-канале пояснил, что власти региона в 2021 году через суд понуждали собственника провести реставрацию памятника, однако до настоящего времени никакие меры по восстановлению усадьбы не были предприняты. Чудаков также отметил, что изъятие является вынужденной мерой, к которой прибегают только в крайних случаях. "Важно понимать: государство не стремится к изъятию. Это всегда сложный и болезненный процесс для всех сторон. Но иногда это единственный способ спасти историческое наследие", - написал он.

Представители дворянского рода Чириковых владели селом Ферзиково и окрестными деревнями с XVII до середины XIX века. Степан Киприанович Чириков принимал участие в русско-польской войне 1654-1667 годов, при его правнуке Александре Николаевиче в XVIII веке был построен двухэтажный каменный дом в стиле елизаветинского барокко, высажен сад и разбит парк. В конце XIX усадьба перешла в собственность Ферзиково-Бобровского общества лесных дач компании "Спис и Стукен", затем владельцами стали помещики Атрыганьевы. После революционных событий 1917 года в особняке располагались различные учреждения, в том числе школа и санаторий, который прекратил работу в 1988 году, с тех пор ремонт в здании не проводился.