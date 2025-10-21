В школах Калининграда усилили меры безопасности из-за угроз теракта

Сообщения поступили из-за рубежа и оказались фейком

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Школы Калининграда переведены на усиленный режим охраны после сообщений о готовящемся террористическом акте. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации. "В двух чатах одного из мессенджеров неизвестные распространили информацию о том, что будет совершен теракт. Все школы работают в штатном режиме. Меры безопасности усилены (увеличено число охранников, назначены дежурные из числа сотрудников учебных заведений). Обо всех ситуациях оперативно информируются УМВД, ФСБ, учредители", - сообщила собеседница агентства.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщения о теракте поступили из-за рубежа и оказались фейком. Сейчас этот канал заблокирован.