ГД поменяла норму выдачи документов иностранным дипломатам

Нововведения обеспечат для удостоверений правовую основу на уровне федерального закона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается актуализировать порядок выдачи удостоверений иностранным дипломатам, работающим в России. Документ на рассмотрение палаты парламента в августе 2025 года внесло правительство РФ, в первом чтении он был принят в сентябре.

Как объяснили авторы инициативы, в настоящий момент принадлежность к дипломатам по-прежнему удостоверяется документами, которые выдает МИД РФ на основании статьи 31 положения о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории СССР, которое "по объективным причинам морально устарело и не отвечает современным реалиям". При этом действующее российское законодательство упоминаний о таких аккредитационных документах не содержит вовсе.

Нововведения же обеспечат для удостоверений правовую основу на уровне федерального закона, "как это имеет место с другими видами документов, выдаваемых иностранным гражданам". При этом сами документы о принадлежности к дипломатам формально не изменятся.

Поправки предлагается внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В документе появится понятие "аккредитация", под которым подразумевается оформление и выдача аккредитационных документов иностранным гражданам для подтверждения наличия у них дипломатических привилегий и иммунитетов, предусмотренных международными договорами РФ или общепризнанными нормами международного права. Кроме того, авторы инициативы предлагают закрепить в законодательстве норму о том, что за аккредитацию иностранных дипломатов будет отвечать МИД России.

В случае подписания закона президентом РФ нововведения вступят в силу спустя 90 дней с момента опубликования документа.