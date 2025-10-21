На Северном Кавказе смертность в ДТП снизилась на 18,9%

Об этом сообщили на международной специализированной выставке "Дорога 2025"

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 21 октября. / ТАСС/. Уровень смертности в результате ДТП сократился на 18,9% в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил глава Росавтодора Роман Новиков на международной специализированной выставке "Дорога 2025".

"На федеральных дорогах Северо-Кавказского федерального округа по итогам 9 месяцев этого года во всем округе [зафиксировано] снижение смертности на 18,9%", - сказал Новиков.

Международная специализированная выставка "Дорога 2025" проходит в Минеральных Водах на Ставрополье. В 2025 году тематика мероприятия посвящена в том числе беспилотным системам и цифровым технологиям строительства, ключевым событием уличной экспозиции станет демонстрационная укладка дорожного полотна с использованием исключительно беспилотной техники российского производства. Центральными мероприятиями станут пленарное заседание "Автоматизированная дорожно-строительная техника и искусственный интеллект - новые горизонты возможностей", а также отраслевой форум по молодежной политике.