Краснов назвал нагрузку на судей одной из наиболее острых проблем

Председатель Верховного суда России отметил, что судебная система сталкивается с серьезными вызовами

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов считает нагрузку на судей одной из острых проблем судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда по итогам совещания с председателями федеральных судов, которое глава высшей судебной инстанции провел в режиме видео-конференц-связи.

По его словам, судебная система сталкивается с рядом серьезных вызовов, требующих незамедлительных решений, одной из наиболее острых проблем он назвал нагрузку на судей. "По моему поручению проведен анализ служебной нагрузки судов, выявлены регионы, которые уже на протяжении нескольких лет работают с максимальными показателями. В связи с этим вакантные должности в судах страны будут перераспределены в пределах установленной законом штатной численности", - сказал глава Верховного суда, слова которого привели в пресс-службе.