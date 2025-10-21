Краснов: в работу судов будут активнее внедрять ИИ

Председатель Верховного суда России отметил, что получить необходимую информацию или удаленно подать документы гражданам мешает недружественный интерфейс сайтов федеральных судов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Краснов поставил задачу активнее внедрять в работу судов искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда по итогам совещания с председателями федеральных судов.

Читайте также

Искусственное отупление. Правда ли, что из-за нейросетей люди глупеют?

Краснов уделил особое внимание вопросам цифровизации правосудия. По его словам, получить необходимую информацию или удаленно подать документы гражданам мешает недружественный интерфейс сайтов федеральных судов. "Аналитические программные комплексы на основе искусственного интеллекта - вот что является перспективным направлением в развитии судебной системы. Будем активнее внедрять их в работу судов, быстрее выявлять противоречия в судебной практике и реагировать на них", - привели слова Краснова в пресс-службе суда.