Школьников и студентов Северного Кавказа познакомят с достижениями науки в округе

Марафон организовали в рамках научно-популярного фестиваля "Новый маршрут"

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Крупнейший вуз Северо-Кавказского федерального округа запустил марафон "Научный гид по Северному Кавказу" для школьников и студентов. Участники познакомятся с достижениями ученых округа, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

"В рамках марафона в течение недели пройдут мероприятия в республиках Северного Кавказа, в школах и вузах. Школьники и студенты познакомятся с достижениями ученых, которые работают в лабораториях здесь, на Кавказе. Это часть большого проекта по популяризации науки в макрорегионе", - цитирует пресс-служба директора департамента медиакоммуникаций СКФУ Андрея Горбачева.

Марафон организован в рамках научно-популярного фестиваля "Новый маршрут". Первой точкой маршрута стал город Нальчик в Кабардино-Балкарии. Участниками стали ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова и Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова.

Школьникам и студентам презентовали сериал "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен", который рассказывает об интересных проектах и исследованиях ученых округа. Также ученые провели научно-популярные лекции, для участников марафона организовали выставку научных достижений высших учебных заведений региона.

Научно-популярный фестиваль "Новый маршрут" организован Северо-Кавказским федеральным университетом в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Он проходит до 15 ноября 2025 года и включает в себя олимпиады, мастер-классы и лекции от ученых, образовательные интенсивы и так далее.