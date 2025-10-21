В Петербурге на первом форуме экскурсоводов собрались специалисты из 30 регионов

В мероприятиях принимают участие гиды, гиды-переводчики и представители музейного сообщества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Первый Всероссийский форум экскурсоводов, который стартовал 21 октября в Санкт-Петербурге, собрал сотни специалистов из 30 регионов страны, сообщила пресс-служба губернатора города. В фокусе дискуссий - вопросы развития экскурсионной деятельности, правовые аспекты работы гидов, эффективные инструменты продвижения и специализированные подходы к обслуживанию различных категорий туристов.

"Петербург задает высокие стандарты в области экскурсионного дела. Сила города - в высококлассных кадрах, подготовленных нашей, лучшей в стране Ленинградской школе экскурсоводов. Ее традиции, заложенные в 1946 году, составляют сегодня важное конкурентное преимущество петербургской отрасли гостеприимства", - приводятся в сообщении пресс-службы слова губернатора Александра Беглова.

Он отметил, что Петербург удерживает лидерские позиции среди регионов России по числу аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков - на сегодняшний день это почти 2 700 специалистов, владеющих 28 иностранными языками. Более 188 из них подтвердили квалификацию в 14 субъектах РФ.

Беглов подчеркнул, что особое внимание в Петербурге уделяется подготовке новых кадров. Так, сегодня студенты профильных вузов могут пройти аттестацию на экскурсовода еще во время обучения.

"Сегодня к нам приехали 300 человек - это представители ассоциаций и гильдий гидов-переводчиков и экскурсоводов из 30 регионов России. Это очень важно для нас, это действительно впервые. Мы никогда этот сегмент не выделяли отдельно, мы всегда проводили его в рамках наших основных туристических форумов. Но сейчас видим в этом потребность. Мы вошли в эру аттестации, когда-то у нас была аккредитация - это была необязательная процедура, но сегодня аттестоваться необходимо всем", - рассказал журналистам председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Он также объявил, что форум будет проходить ежегодно. "Мы видим, что такой формат обязательно приживется. И мы уже готовы сегодня объявить о том, что форум экскурсоводов и гидов-переводчиков станет регулярным и будет каждый год, каждую осень проводиться в Санкт-Петербурге. Где, как не здесь?" - отметил он, напомнив, что именно в этом городе зарождались стандарты экскурсий по самым разным направлениям и видам туризма.

О форуме

Форум будет проходить по 23 октября. В его работе принимают участие гиды, гиды-переводчики, представители музейного сообщества - научные сотрудники, экскурсоводы, методисты, а также представители федеральных и региональных органов власти.