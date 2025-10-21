В Калуге прошла презентация выставки экспонатов Байконура

В экспозиции представлены документы, фотографии и уникальное оборудование

КАЛУГА, 21 октября. /ТАСС/. Презентация выставки "Байконур", на которой представлены уникальные документы, фотографии и оборудование, в том числе впервые показан фрагмент головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2-1а" с портретом Циолковского, прошла в музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге. Выставка приурочена к 70-летней годовщине создания космодрома, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Впервые на выставке будет представлен фрагмент головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2-1а" с портретом Циолковского, найденный специалистами наземно-поисковой группы в районе падения и переданный в дар музею научно-исследовательским центром истории предприятия АО "ВПК "НПО машиностроения", - сообщили в пресс-службе музея космонавтики.

На выставке также представлены документы, фотографии и экспонаты из фондов Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Музея истории космодрома Байконур, Музея космодрома "Байконур", Межрегиональной общественной организации ветеранов космодрома Байконур и личных коллекций, которые рассказывают об истории строительства и эксплуатации космодрома Байконур. Также посетителям представили демонстрационный динамический макет стартовой площадки №1, чертежи стартового стола, разработанные В.П. Барминым, трубопроводы для заправки и карты космодрома.

"Выставочный проект позволит посетителям окунуться в атмосферу исторических стартов, узнать о современных буднях легендарного комплекса и ощутить значимость Байконура для мировой космонавтики", - отметили в пресс-службе музея. Выставка будет работать до декабря 2026 года.