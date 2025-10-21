В НИИ гриппа назвали стабильной ситуацию с заболеваемостью в России

Заместитель директора по научной работе института Дарья Даниленко напомнила, что вакцинироваться против гриппа нужно ежегодно, так как обновляется состав вакцин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Ситуация по гриппу в России пока стабильна, подъем заболеваемости ожидается в конце ноября - начале декабря. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко.

"На текущий момент пока в нашей стране по гриппу ситуация стабильная. Если мы обратимся к данным, которые мы собираем и публикуем еженедельно, то за прошлую неделю среди всех обследованных пациентов вирусы гриппа были выявлены менее чем в 1% случаев. При этом если посмотреть какие вирусы гриппа были выявлены, то тут мы увидим, что выявлялись и вирусы гриппа А, и В, и среди вирусов гриппа А были и Н1, и Н3", - сказала она.

По словам специалиста, в целом в этом году ситуация по гриппу ничем не отличается от того, что наблюдается практически каждый старт эпидсезона. Ученые предполагают, что будут циркулировать вирусы гриппа А и В, эпидемия будет смешанная.

"Относительно того, когда будет пик заболеваемости, сегодня чуть-чуть рано говорить. Мы традиционно ожидаем начало эпидемии в конце осени - в начале зимы, то есть где-то конец ноября - начало декабря. <…> Если эпидемия начнется в конце этого года, то пик придется уже за новогодними праздниками - в следующем году зимой", - сказала Даниленко.

Она напомнила, что вакцинироваться против гриппа нужно ежегодно, так как обновляется состав вакцин. Предыдущая вакцинация не защитит от того, что циркулирует сегодня.