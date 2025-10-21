В Думе предложили предупреждать об отключении воды по СМС

Авторы инициативы считают, что текущие рассылки недостаточно информируют граждан о предстоящих отключениях, поскольку оповещения приложений воспринимаются назойливыми

Редакция сайта ТАСС

© Рюмин Александр/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев направили запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением оповещать граждан о предстоящих плановых отключениях воды, света и других услуг ЖКХ посредством СМС. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем необходимым добавить канал СМС-оповещения для уведомлений о плановых (и внеплановых аварийных) отключениях коммунальных услуг - причем активировать его по умолчанию для всех граждан. Конкретно предлагается, чтобы каждый пользователь, зарегистрированный на портале Госуслуг, автоматически получал СМС-сообщение на привязанный номер телефона всякий раз, когда поступает информация о грядущем отключении воды, электричества или газа, затрагивающем его адрес", - указано в письме.

Авторы инициативы считают, что текущие рассылки недостаточно информируют граждан о предстоящих отключениях, поскольку оповещения приложений воспринимаются назойливыми, а электронные письма - спамом. Из-за этого, по мнению депутатов, люди продолжают узнавать о коммунальных перерывах постфактум, например, обнаружив отсутствие воды, либо из устаревших объявлений на подъездах.