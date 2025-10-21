В ФАДН указали на многоуровневую идентичность России

Советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов отметил, что враги используют поликонфессиональный характер РФ для ее развала

Советник руководителя ФАДН Абдулгамид Булатов © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Многоуровневая идентичность, при которой верхний общероссийский уровень идентичности не отменяет остальные, является особенностью России и объектом давления со стороны противников единства страны. Об этом заявил советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Абдулгамид Булатов.

"Для нас жизненно важно, чтобы любой человек, который живет в нашей стране, сохраняя свою идентичность национальную, религиозную, культурную, какая у него есть, он себя ощущал бы россиянином, в первую очередь, в любой точке нашей страны и в любом месте земного шара. Это особенность нашей страны - многоуровневая идентичность. И верхний уровень идентичности, общероссийский, не отменяет ни в коей мере все остальные. Но он обязательно должен быть, потому что иначе у нас не будет прочной основы для объединения наших граждан разных национальностей, разных религий", - сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению акции "Я - россиянин".

Он привел в пример дагестанцев, которые, выступая за границей, идентифицируют себя как русские.

"Когда дагестанские борцы, мои земляки, выступают где-то за границей, они, как правило, проходят как русские, и ни у кого это возражений не вызывает. Но в нашей стране, внутри, они уже будут дагестанцы, тамаварцы, даргинцы и так далее", - добавил чиновник.

Булатов отметил, что многонациональной и поликонфессиональный характер России "используется врагами для ее развала".

"Могу сказать как человек, который много лет занимался мониторингом и профилактикой экстремизма, и сейчас занимается этим немного на другом уровне, что наши противники - это не пропаганда, это реалии", - заключил советник главы ФАДН, приведя в пример развал Советского Союза "по национальным окраинам".

Об акции

Всероссийская детская культурно-просветительская акция "Я - россиянин" проходит с 1 октября по 15 ноября в школах и средних специальных учебных заведениях, в этом году она посвящена 80-летию Великой Победы. По данным организаторов, в акции ожидается участие около 3 млн школьников, педагогов, родителей.

Цель акции - создавать условия для формирования гражданской идентичности, прививать любовь к Родине и воспитывать уважение к представителям разных народов, проживающих на территории Российской Федерации. С 2025 года акция "Я - россиянин" стала международной: к ней присоединились посольские школы и Русские дома в Азербайджане, Узбекистане, Венгрии, Анголе, Афганистане, Армении.