Сенатор Писарева: родительству надо учить с детского сада

Зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре отметила, что воспитатель ведет просветительскую работу среди дошкольного возраста

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Детей надо учить родительству с малых лет, в том числе с детского сада. Такое мнение выразила зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной всероссийской конференции по семейному воспитанию и родительскому просвещению "Школа одаренных родителей".

"Родительству нужно учиться. <...> В какое время нужно учить этому родительству? Я бы начала со школы <...>, наверное, даже с детского сада. Если, вспоминая разные времена, мы посмотрим картинки, кинодокументы, мгновения какие-то - что делают девчата? Они ходят с коляской и играют в дочки-матери. Понимаете, они уже с этого возраста хотят стать мамами, они уже хотят играть в семью. Папа - это, конечно, защитник семьи, мальчик принимает на себя эту роль", - сказала Писарева.

Он отметила, что "это игровая форма работы с семьей". "И в то же время воспитатель ведет просветительскую работу среди дошкольного возраста", - добавила сенатор.