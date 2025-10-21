В Якутии проект "Синергия Арктики" охватит свыше 60 поселений

Возможность пользоваться современной связью получат 50 тыс. человек

ЯКУТСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают на реализацию проекта "Синергия Арктики" по обеспечению 61 населенного пункта волоконно-оптической линией связи (ВОЛС) в 2026-2028 годах. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это крупнейший инфраструктурный проект в области телекоммуникации Российской Федерации, - сказал Николаев. - Будут построены тысячи км линии оптоволокна, и во все арктические наши районные центры придет оптоволокно, то есть появится быстрый интернет. Более того, интернет придет не только в районные центры. <…> Уверен, что это уже произойдет в 2026, 2027, 2028 годах. У нас три года будет на реализацию этого проекта".

Предусматривается, что федеральный бюджет обеспечит 50% финансирования в объеме свыше 5 млрд рублей. "Остальную сумму, конечно, мы надеемся, что сможем найти у себя внутри республики. Работа уже практически началась", - сказал Николаев.

Планируется, что "Синергия Арктики" до 2028 года обеспечит современную связь в 61 населенном пункте Якутии с общим количеством населения около 50 тыс. человек. По словам региональных властей, проект не только подразумевает строительство линий связи, но и создание условий, при которых каждый житель независимо от места проживания сможет пользоваться современными цифровыми возможностями. Якутская компания "Арктиктелеком" выступает оператором проекта.