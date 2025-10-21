RUV: в Исландии впервые обнаружили комаров
Редакция сайта ТАСС
12:26
СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Комары впервые были обнаружены в Исландии. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV.
"В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху <...>. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал", - приводит RUV слова сообщившего о находке энтомолога Бьёрна Хьялтасона.
Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение Бьёрном трех комаров. Он заявил, что они принадлежат к виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду.