Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

RUV: в Исландии впервые обнаружили комаров

Они принадлежат к виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду
Редакция сайта ТАСС
12:26

Комар вида Culiseta annulata

© IanRedding/ Shutterstock/ FOTODOM

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Комары впервые были обнаружены в Исландии. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV.

"В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху <...>. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал", - приводит RUV слова сообщившего о находке энтомолога Бьёрна Хьялтасона.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение Бьёрном трех комаров. Он заявил, что они принадлежат к виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду. 

Исландия