RUV: в Исландии впервые обнаружили комаров

Они принадлежат к виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду

Редакция сайта ТАСС

Комар вида Culiseta annulata © IanRedding/ Shutterstock/ FOTODOM

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Комары впервые были обнаружены в Исландии. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV.

"В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху <...>. У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал", - приводит RUV слова сообщившего о находке энтомолога Бьёрна Хьялтасона.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение Бьёрном трех комаров. Он заявил, что они принадлежат к виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду.