Вильфанд: температура в Москве будет выше нормы на 1,5-2 градуса до 23 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что дожди будут небольшими

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Температурный фон в столице прогнозируется на 1,5-2 градуса выше нормы до четверга включительно. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве отличается от многолетних значений в положительную сторону. Во вторник, среду и четверг температура будет примерно 1,5-2 градуса выше нормы. И связано это с тем, что воздух перемещается с востока, из Центральной Азии", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что в ближайшие дни в Москве будет облачно, но дожди будут небольшими. "В Москве практически дождей не будет. Ночные температуры в столице составят 3-5 градусов, а дневные - 6-8. Совсем небольшой суточный ход создается за счет облачности. Солнце утонуло в облаках и не играет какой-либо роли", - заключил он.