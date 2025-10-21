В Петербурге усилили контроль за тоннелями метро после провала грунта

Также провели дополнительное обследование в районе канализационного коллектора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Метрополитен Санкт-Петербурга усилил контроль за состоянием тоннелей после провала грунта недалеко от станции "Лесная" в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"С учетом особенностей водонасыщенных грунтов в зоне технологического нарушения по указанию [губернатора ] Александра Беглова ГУП "Метрополитен Санкт-Петербурга" усилил контроль за состоянием тоннелей метро между станциями "Лесная" и "Площадь Мужества".

На этом перегоне в 1990-е годы произошел размыв тоннеля подземной рекой. С 1995 по 2004 год на "красной" ветке метро отсутствовало сообщение между "Лесной" и соседней станцией "Площадь Мужества". В результате пришлось строить новый тоннель, который связал две станции, участок был открыт 26 июня 2004 года.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, после провала грунта 20 октября на Муринском проспекте в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора Петербургский метрополитен оперативно провел дополнительное обследование состояния тоннелей метро в районе канализационного коллектора, нарушений не было зафиксировано.