Участники чемпионата "Абилимпикс" проявят себя в компетенциях из 18 сфер экономики

Основной площадкой станет учебно-выставочный комплекс "Тимирязев центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Участники Национального чемпионата "Абилимпикс" в Москве проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

30 октября в Москве стартует Национальный чемпионат "Абилимпикс". В нем примут участие конкурсанты трех возрастных категорий: "школьники", "студенты", "специалисты", а также в рамках Фестиваля возможностей - участники с тяжелыми и/ или множественными нарушениями развития. В 2025 году Национальный чемпионат "Абилимпикс" пройдет под девизом "Нет предела - действуй смело!".

"Чемпионат "Абилимпикс", который проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети", запущенного по поручению президента, уже более 10 лет доказывает, что профессиональная реализация доступна каждому. В финале в Москве встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Среди них - образование, IТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые - финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате вице-премьера рассказали, что основной площадкой для проведения мероприятий станет учебно-выставочный комплекс "Тимирязев центр" - там будут представлены 48 компетенций, а состязания по еще двум компетенциям состоятся на дополнительных площадках Москвы - в Политехническом колледже им. П. А. Овчинникова и Центре практического обучения "Профессии будущего". В рамках чемпионата также будут организованы соревнования по 12 презентационным компетенциям. В судействе примут участие порядка 290 экспертов из 54 регионов России.

Впервые в рамках Национального чемпионата "Абилимпикс" будет проведен финал чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс". Соревнования пройдут по 15 компетенциям среди 79 участников из 38 регионов России, продемонстрировавших лучшие результаты на отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" в Казани (Республика Татарстан) с 25 по 29 июля 2025 года, уточняется в сообщении.

В рамках чемпионата запланировано проведение открытых соревнований по 8 основным компетенциям с участием представителей дружественных стран, в том числе входящих в объединение БРИКС. Также, в 2025 году впервые пройдет Фестиваль региональных компетенций - мастер-классы, отражающие отраслевые и этнокультурные особенности 13 регионов России.