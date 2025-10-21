ТАСС выступает доверенным источником для всех медиа

У агентства 58 представительств в 53 странах мира, подчеркнула коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС выступает доверенным источником информации для всех медиа. Такое мнение выразила коммерческий директор ТАСС Светлана Ланюгова на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"ТАСС 121 год, а нашей фотохронике в следующем году 100 лет. И фактор доверия к нашему государственному информационному агентству во всех странах мира невероятен. В мире фейков и различной недостоверной информации к кому обращается серьезный бизнес за проверкой? Конечно, к достоверным источникам. И этим источником для всех медиа в мире является наше информационное агентство. Именно это является самым большим капиталом в развитии и продвижении наших брендов и нашей экономической стабильности", - сказала она.

ТАСС выступает "проверочной базой" для всей информации, которая выходит в медиаполе, подчеркнула Ланюгова. "У нас 58 представительств в 53 странах мира, и мы являемся как раз той базой проверочной для всей информации, которая выходит в общественное поле. Наши редакции проверяют ту информацию, которая хайпится обществом, либо которая его тревожит, и публикуем ее уже с пометкой "Проверено ТАСС", это настоящий знак качества", - добавила она.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.